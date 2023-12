Moderna Aktie: Was wird das noch werden?

Die Moderna-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 112,25 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 98,79 USD liegt, was einer Abweichung von -11,99 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 79,91 USD, was einer Abweichung von +23,63 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Moderna-Aktie langfristig als "Neutral" angesehen. Von 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als "Gut", 8 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Für den letzten Monat gab es 0 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 149,93 USD, was einer Erwartung von 51,76 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Moderna-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 21, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 27,97 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz bezüglich Moderna schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Moderna in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

