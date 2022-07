Moderna Aktie: Was kommt nun?

Der Kurs der Aktie Moderna steht am 21.07.2022, 00:51 Uhr bei 167.15 USD. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet. Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Gut", "Neutral" bzw. "Schlecht" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. Anleger Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ.… Hier weiterlesen