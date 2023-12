Moderna Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Moderna-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 114,25 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (86,01 USD) um -24,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 80,84 USD, was einer Abweichung von +6,4 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Analysten bewerten die Moderna-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 4 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 156,03 USD, was einem Aufwärtspotential von 81,4 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien bezüglich Moderna hat sich in den letzten vier Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Moderna derzeit nicht überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,51 Punkten, während der 25-Tage-RSI zeigt, dass Moderna auf dieser Basis überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.