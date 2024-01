Moderna Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten Wochen konnte bei Moderna keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Moderna für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Moderna in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Diese Analyse zeigte 5 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".

Moderna erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", wobei es 3 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen gibt. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotential von 38,08 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. In Summe erhält Moderna für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Moderna wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass Moderna überverkauft ist, wofür das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Moderna überverkauft ist, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Moderna-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.