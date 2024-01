Moderna Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Technische Analyse der Moderna-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 108,02 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 102,81 USD liegt, was einer Abweichung von -4,82 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 90,54 USD, was einer Abweichung von +13,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit neun grünen Tagen und keiner negativen Diskussion. An fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Moderna diskutiert. Aufgrund statistischer Auswertungen von historischen Daten ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment, obwohl in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen festgestellt wurde.

Die langfristige Stimmung rund um die Moderna-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch sich eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild ergibt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Moderna-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Aktie auf 137,55 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 33,79 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie eine Gesamtbewertung als "Gut".