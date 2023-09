Moderna-Aktie: Potenzial von +56,02% - Kursziel 167,01 EUR

Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 167,01 EUR und damit um +56,02% über dem aktuellen Kurs.

• Am 31.08.2023 lag die Kursentwicklung von Moderna bei -0,27%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57

• Positive Stimmung am Markt trotz leichtem Rückgang in den letzten Tagen

Insgesamt gibt es unterschiedliche Meinungen zu der Bewertung der Aktie – während sechs Analysten ein starkes Kaufsignal sehen und vier weitere ebenfalls zum Kauf raten aber weniger optimistisch sind , empfehlen elf Experten “halten”. Nur einer ist für einen Verkauf und keiner meint sofortiges Verkaufen sei notwendig.

Das positive Stimmungsbild am Markt spiegelt sich auch im Trend-Indikator “Guru-Rating” wider – dieser bleibt unverändert auf dem Niveau...