Moderna Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten Wochen hat sich bei Moderna keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 7 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Moderna bei 101,31 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 103,85 USD erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 99,41 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Moderna daher eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Moderna insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Es gab 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Die Kursprognose für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 20,42 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Moderna daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.