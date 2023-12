Moderna Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Moderna-Aktie wird auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 114,25 USD, während der Aktienkurs (86,01 USD) um -24,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 80,84 USD, was einer Abweichung von +6,4 Prozent entspricht, und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Moderna festgestellt werden. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Analysten bewerten die Moderna-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 4 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 156,03 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 81,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Moderna eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Moderna beträgt 31,51 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Moderna überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Moderna gemäß der technischen Analyse eine gemischte Bewertung, hauptsächlich als "Neutral" eingestuft, mit einzelnen positiven Bewertungen auf der 50-Tage-Gleitdurchschnittsebene und beim RSI.