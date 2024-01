Moderna Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktienanalyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Moderna bei 99,7 USD liegt, was einer Entfernung von -8,65 Prozent vom GD200 (109,14 USD) entspricht. Dies wird chartechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 88,12 USD. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +13,14 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Moderna-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Moderna von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat außerdem 1 Schlecht-Signal ermittelt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Moderna-Aktie als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 3 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 147,54 USD, was auf eine zukünftige Performance von 47,98 Prozent hindeutet. Daher wird die gesamte Analysteneinschätzung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zeigt eine schwache Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Moderna daher als "Schlecht"-Wert bewertet.