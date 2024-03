Moderna Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die aktuelle Analyse der Moderna-Aktie basiert auf verschiedenen Faktoren, die eine neutrale bis negative Einschätzung ergeben. Im Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag der Schlusskurs bei 102,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 97,48 USD lag, was einem Unterschied von -5,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 98,1 USD, was einem ähnlichen Niveau (-0,63 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Moderna-Aktie ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Von insgesamt 8 Bewertungen der Analysten fallen 3 positiv, 4 neutral und 1 negativ aus. Das Kursziel wird auf 137,55 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 41,1 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Moderna in den sozialen Medien zeigt sich neutral, wobei in den letzten Tagen überwiegend negative Themen die Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Auswertung der Meinungen ergab 6 negative und 0 positive Signale.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, der aktuell mit einem Wert von 29,94 anzeigt, dass die Moderna-Aktie überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf einer 25-tägigen Basis ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Moderna-Aktie aus technischer Sicht und basierend auf Analystenbewertungen sowie Anlegerstimmung eine neutrale bis negative Einschätzung erhält. Es bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftige Entwicklung der Aktie gestalten wird.