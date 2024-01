Moderna Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Moderna ist derzeit eher negativ, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch überwiegend positive Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führte. Anhand der Auswertungen von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 beträgt 33,21 und deutet auf eine neutrale Empfehlung hin, während der RSI25 mit 29,64 eine positive Einschätzung ergibt. Insgesamt wird die Moderna-Aktie daher auf Basis des RSI mit "Gut" bewertet.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Internetnutzern ergibt sich ebenfalls eher negativ. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen. Daher wird der langfristigen Stimmung ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 110,59 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 84,78 USD, was eine positive Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird die Moderna-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.