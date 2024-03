Moderna Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Sentiment und der Buzz rund um Moderna können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und entspricht daher auch einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Moderna in diesem Punkt eine schlechte Gesamtbewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen und an sieben Tagen von negativer Kommunikation geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Moderna gesprochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Moderna-Aktie eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 beträgt 44,56 und der RSI25 liegt bei 38,64, was für beide Zeiträume eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Moderna derzeit als neutral eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 beträgt 101,08 USD, während der Kurs der Aktie bei 105,11 USD liegt, was einer Abweichung von +3,99 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 99,21 USD, was einer Abweichung von +5,95 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "gut" einstuft. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "gut".