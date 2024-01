Moderna Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die technische Analyse von Moderna deutet darauf hin, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 110,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 105,95 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -3,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt einen Kurs von 86,03 USD, was einer Abweichung von +23,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt erhält Moderna also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien wurden als "Neutral" und "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einschätzungen für Moderna abgegeben, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Das mittlere Kursziel von 149,93 USD wird als positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Moderna auf Basis der verschiedenen analysierten Indikatoren.