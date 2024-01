Moderna Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Analysten bewerten die Moderna-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Moderna. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 149,93 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 34,92 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Moderna für diesen Abschnitt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Die kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 22,97 Punkten, was darauf hinweist, dass die Moderna-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass Moderna überverkauft ist und erhält daher auch eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Moderna ist insgesamt besonders negativ. Die überwiegend negativen Themen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Moderna-Aktie bei 111,16 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 111,12 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -0,04 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 82,57 USD, was einer Differenz von +34,58 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.