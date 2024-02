Moderna Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Moderna wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs liegt bei 86,99 USD, was einer Entfernung von -16,4 Prozent vom GD200 (104,06 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 96,37 USD. Dadurch ergibt sich ein Abstand von -9,73 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Moderna als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 65,59 und der RSI25 bei 66,37, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wurden in den letzten zwölf Monaten 8 Analystenbewertungen für die Moderna-Aktie abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 137,55 USD, was ein Aufwärtspotential von 58,12 Prozent bedeutet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Moderna wird ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Beitragsanzahl zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Moderna.