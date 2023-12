Moderna Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Moderna liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 25,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Moderna-Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 26,71 an, dass die Aktie überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Eine Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Moderna überwiegend negativ waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Moderna-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 113,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 89,09 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (80,22 USD) ergibt sich hingegen ein Wert über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Moderna-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hingegen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Moderna-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.