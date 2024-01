Moderna Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Moderna als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Moderna-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 33,21, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 29,64, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analystenbewertung zeigt, dass von insgesamt 12 Analystenbewertungen 3 "Gut"-Einstufungen, 8 "Neutral"-Einstufungen und 1 "Schlecht"-Einstufung vorliegen. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 149,93 USD, was einen möglichen Anstieg um 36,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (109,46 USD) bedeutet. Somit lautet die Empfehlung auf Basis der Analystenbewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Neutral".

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Aktien von Moderna. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Moderna bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".