Moderna Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Stimmung der Anleger hat sich in Bezug auf Moderna in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Die automatischen Analysen der Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten hat.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Moderna auf 7- und 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 18,93 und der RSI25 bei 28,3, was zu einer "Gut"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Moderna derzeit um 22,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -13,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben Moderna in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut", 8 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen, woraus sich eine langfristige "Neutral" Einstufung ableitet. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 149,93 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,04 Prozent darstellt und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie von Moderna.