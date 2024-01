Moderna Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Moderna-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 3 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Moderna. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (149,93 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 34,92 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 111,12 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Moderna also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Für die Einschätzung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet von Bedeutung. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Moderna zeigte interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Moderna in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse ergab 6 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Um zu beurteilen, ob die Moderna-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,97 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Moderna-Aktie also überwiegend "Gut"-Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen.