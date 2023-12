Moderna Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Moderna liegt der 7-Tage-RSI bei 25,51 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Moderna weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses erhält Moderna eine "Schlecht"-Einstufung, da der aktuelle Kurs um -28,92 Prozent über dem GD200 des Wertes liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht hingegen einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, während die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält. Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 8 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für Moderna vergeben. Das langfristige Rating des Titels von institutioneller Seite aus ist daher "Neutral". Kurzfristig ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 90,27 Prozent und ein mittleres Kursziel von 156,03 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

