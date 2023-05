Moderna-Aktie: Nach Chinas Omikron-Schock ein Kauf?

Die Moderna-Aktie (WKN: A2N9D9) schoss am Dienstag im späten Handelsverlauf um mehr als +8,6% auf 137,75 US$ hoch. Auch BioNTech, CureVac und Co. legten kräftig zu. Grund dafür sind schlechte Nachrichten aus China zum Corona-Virus. Kann das eine neue Rallye für die Impfstoffhersteller bedeuten?