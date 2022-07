Moderna-Aktie: COVID-19 Booster bei Jugendlichen?

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), ein Biotechnologieunternehmen, das bei der Entwicklung von Boten-RNA (mRNA)-Therapeutika und Impfstoffen Pionierarbeit leistet, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in der er eine Änderung der bedingten Marktzulassung (CMA) empfiehlt, um eine Auffrischungsdosis von Spikevax, dem COVID-19-Impfstoff des Unternehmens, in der Dosierung von 50 µg für… Hier weiterlesen