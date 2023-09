Moderna Aktie: Analysten prognostizieren Kurssteigerung von +72,94% auf 169,20 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Moderna-Aktie an der Börse -0,82% und schloss bei einem Preis von x Euro. In den letzten fünf Handelstagen stagnierte der Wert mit einer Veränderung um -3,05%. Währenddessen sehen Bankanalysten das wahre Potenzial im Aufwärtstrend.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Moderna liegt bei beeindruckenden 169,20 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial in Höhe von +72,94% zum aktuellen Wert. Dies wurde durch eine Analyse mehrerer Experteneinschätzungen ermittelt. Allerdings gibt es unter den insgesamt 23 Analystenstimmen unterschiedliche Meinungen bezüglich des Kaufs oder Verkaufs der Aktie.

Während sechs Experten die Moderna-Aktie als starkes Kaufsignal bewerten, empfinden vier weitere sie noch immer als kaufenswert – jedoch nicht euphorisch. Elf weitere Spezialisten setzen ihre Bewertung...