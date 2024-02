Moderna Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Moderna-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. Laut dem Anleger-Sentiment-Bericht dominierten an zehn Tagen positive Diskussionen, an einem Tag hingegen negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen hauptsächlich positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Dennoch zeigen tiefere Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem wird Moderna auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Moderna-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die RSI-Bewertung insgesamt ergibt daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Moderna.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt das Unternehmen jedoch weder viel mehr noch weniger Beachtung als sonst, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Moderna-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Moderna-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 107,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 102,47 USD liegt, was einer Abweichung von -4,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine Abweichung von +11,01 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Moderna-Aktie somit basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.