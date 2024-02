Moderna Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien von Moderna werden nicht nur von den Analysen der Bankhäuser beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter den Investoren und den Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben einen guten Einblick in die langfristige Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Aktie von Moderna eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Moderna zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Moderna in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Im vergangenen Jahr erhielt Moderna insgesamt 8 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Neutral" eingestuft wurden. Die Bewertungen setzen sich aus 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Moderna vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 137,55 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 55,65 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Moderna in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Moderna in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse zeigt 3 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was auf dieser Stufe zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie von Moderna eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 104,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 88,37 USD lag, was zu einer Abweichung von -15,25 Prozent führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Abweichung von -8,19 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Moderna also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.