Moderna +13%: Darum hebt die Aktie ab

Für die Moderna-Aktie (WKN: A2N9D9) ist der Start in das Jahr 2024 gelungen. Am Dienstag, dem ersten Handelstag im Januar, konnte die Aktie zwischenzeitlich um mehr als +15% zulegen und ging schließlich mit +13% bei 112,50 US$ aus dem Handel. Was steckt hinter dem Kurssprung?