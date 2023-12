Modern Times AB im Check!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen wurde verstärkt über die Aktie von Modern Times Mtg in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Trotzdem wurden weder positiven noch negativen Themen rund um Modern Times Mtg viel Aufmerksamkeit geschenkt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Modern Times Mtg in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass Modern Times Mtg derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, weshalb die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Modern Times Mtg-Aktie mit 87,5 SEK 15,96 Prozent über dem GD200 (75,46 SEK) liegt, was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 84,75 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs der Modern Times Mtg-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 51,79. Somit erhält Modern Times Mtg eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.