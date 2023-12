Modern Times AB Aktie: Ist es das gewesen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Modern Times Mtg im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal, das bei der technischen Analyse Beachtung findet, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI von Modern Times Mtg beträgt 47,83, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 75,41 SEK, was eine positive Bewertung der Aktie zur Folge hat. Der Abstand des Aktienkurses von 86 SEK zum GD200 beträgt +14,04 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 84,21 SEK, was einem Abstand von +2,13 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Die Beobachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ist ebenfalls von Bedeutung. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments eine insgesamt neutrale bis positive Bewertung der Aktie Modern Times Mtg.