Modern Plant Based Foods Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert, wobei der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet werden kann. Der RSI-Wert der Modern Plant Based Foods liegt bei 60, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,78, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Modern Plant Based Foods von 0,075 CAD eine Entfernung von -50 Prozent vom GD200 (0,15 CAD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 0,09 CAD, was einen Abstand von -16,67 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge zu Modern Plant Based Foods eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Aktie von Modern Plant Based Foods bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Schließlich ergibt die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral war. Daher lässt sich auch auf dieser Ebene eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung ableiten, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.