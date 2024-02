Modern Plant Based Foods Aktie: Endlich geschafft?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Modern Plant Based Foods im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, und es wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Modern Plant Based Foods. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen gesprochen haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dadurch erhält die Modern Plant Based Foods-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Modern Plant Based Foods liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 75, was bedeutet, dass Modern Plant Based Foods hier überkauft ist, und das Wertpapier wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Modern Plant Based Foods von 0,05 CAD mit -61,54 Prozent Entfernung vom GD200 (0,13 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,08 CAD auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird, da der Abstand -37,5 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Modern Plant Based Foods-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.