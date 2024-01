Modern Plant Based Foods Aktie: Bloß aufpassen!

Das Stimmungs- und Buzz-Maß ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Modern Plant Based Foods zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Modern Plant Based Foods einen Wert von 0,16 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,07 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -56,25 Prozent. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -30 Prozent eine negative Bewertung auf. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Modern Plant Based Foods in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die technische Analyse anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Modern Plant Based Foods auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 58,7 liegt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Modern Plant Based Foods daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.