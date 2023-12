Modern Media Aktie: Ist es vollbracht?

Die Meta Media-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,52 HKD gehabt. Der letzte Schlusskurs von 0,2 HKD weicht davon um -61,54 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,23 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs um -13,04 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Meta Media ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Meta Media auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (67,65 Punkte) als auch der RSI25 (54,1 Punkte) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Meta Media über einen längeren Zeitraum lassen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.