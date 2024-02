Modern Media Aktie: Alles nach Plan!

Das Sentiment und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung der Investoren zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter den Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben daher die Aktie von Meta Media anhand dieser Faktoren untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufwiesen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Meta Media zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Meta Media. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,32 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,19 HKD um -40,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine überkaufte Bewertung für Meta Media auf 7-Tage-Basis, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für Meta Media somit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf das Sentiment, die technische Analyse und den RSI.