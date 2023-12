Modern Media Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Meta Media weist eine Bewertung von 61,9 auf, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" gilt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Meta Media. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Meta Media derzeit 6,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von -60 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Meta Media daher für alle analysierten Kategorien die Einstufung "Neutral".