Modern Land Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Modern Land China wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,09 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,051 HKD) um -43,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,05 HKD, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Das Sentiment und Buzz der Modern Land China können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher die Einstufung: "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Modern Land China überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Modern Land China-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Modern Land China beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.