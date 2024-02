Modern Land Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Unternehmen Modern Land China wird derzeit von Anlegern und Analysten neutral bewertet. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Modern Land China-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine schlechte Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Modern Land China diskutiert wurde, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.