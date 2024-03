Modern Dental-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer deutete an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum auf eine positive Stimmung hin. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Modern Dental. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Modern Dental bei 48. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, die als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Modern Dental im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,52 Prozent erzielt, was 57,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -20,9 Prozent, wobei Modern Dental aktuell 54,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Technisch gesehen verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Modern Dental derzeit bei 3,4 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 3,91 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +15 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei -0,76 Prozent und ergibt damit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich für die technische Analyse also eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.