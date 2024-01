Modern Dental Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Modern Dental ist neutral, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Meinungen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Modern Dental derzeit eine Dividendenrendite von 2,41 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,96 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Modern Dental bei 3,13 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,25 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,84 HKD, was einen Abstand von +10,68 Prozent zum Kurs bedeutet und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Modern Dental ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut" von der Redaktion.