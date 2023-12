Modern Dental Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Dividendenrendite von Modern Dental liegt aktuell bei 3,18 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent für die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -0,72 Prozent zur Modern Dental-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Modern Dental im vergangenen Jahr eine Rendite von 74,4 Prozent erzielt, was 90,33 Prozent über dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -15,92 Prozent, wobei Modern Dental aktuell 90,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Modern Dental als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 12,09 insgesamt 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,6 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in Bezug auf das Unternehmen Modern Dental wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.