Modern Dental Aktie: Jubelschreie!

Die moderne Zahnmedizin-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 3,17 HKD verzeichnet, was einem deutlichen Anstieg von 32,49 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 4,2 HKD entspricht. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 3,96 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,2 HKD um 6,06 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die moderne zahnmedizinische Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der modernen Zahnmedizin-Aktie beträgt derzeit 54,72, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Auf der Grundlage des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die moderne Zahnmedizin-Aktie eine Rendite von 83,5 Prozent erzielt, was mehr als 101 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Aktie ebenfalls weit darüber mit einer Rendite von 99,96 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die moderne Zahnmedizin-Aktie mit einer Dividende von 2,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (3,94 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 1,54 Prozentpunkte beträgt.