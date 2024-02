Modern Dental Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse der Modern Dental-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,95 HKD lag, was einem Unterschied von +20,43 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 3,28 HKD entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs von 3,93 HKD liegt nur knapp über dem 50-Tages-Durchschnitt von 3,91 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Modern Dental-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,57 Prozent erzielt, was 33,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -22,64 Prozent, und Modern Dental liegt sogar 29,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Modern Dental-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 3 liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 51,21 liegt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Modern Dental.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Modern Dental als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,99 insgesamt 49 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 19,6 im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".