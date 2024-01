Modern Beauty Salon Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Modern Healthcare verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,31 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt der Kurs 35,77 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,46 Prozent. In der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,33 Prozent, und Modern Healthcare liegt aktuell 25,98 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Modern Healthcare liegt bei 9,85 und ist damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 32. Dies bedeutet eine Abweichung von 69 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält auf grundlegender Basis die Bewertung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Modern Healthcare zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Aktienkurses von Modern Healthcare in den letzten 200 Handelstagen um -26,92 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -13,64 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.