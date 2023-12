Modern Beauty Salon Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment für Modern Healthcare basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Modern Healthcare diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividende ist Modern Healthcare mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Verbraucherdienste (6,28 %) als niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Modern Healthcare liegt bei 60, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 80, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Modern Healthcare mit einer Rendite von -32,31 Prozent mehr als 37 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche von -4,24 Prozent liegt die Aktie mit -32,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.