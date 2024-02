Modern Avenue Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Modern Avenue hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -31,62 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit -15,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Modern Avenue ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Modern Avenue daher als "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Modern Avenue eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Modern Avenue bei 1,97 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,54 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -21,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage hat einen Stand von 1,65 CNH, was einer Distanz von -6,67 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Modern Avenue daher eine Gesamtnote von "Schlecht" aufgrund der genannten Faktoren.