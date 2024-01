Modern Avenue Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Modern Avenue hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,62 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 37,71 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter". Auch im Branchenvergleich mit "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,24 Prozent, wobei Modern Avenue aktuell 31,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser schlechten Performance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 151,12 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Werts erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentalen Kriterien.

Die technische Analyse der Modern Avenue-Aktie zeigt ebenfalls negative Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,06 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 1,77 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,08 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1,77 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,81 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Modern Avenue-Aktie daher auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Modern Avenue liegt bei 72,73, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,97, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Schlecht" für die Aktie.