Modern Avenue Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist die Modern Avenue einen RSI-Wert von 82,61 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Modern Avenue mit 151,12 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Was die Dividendenrendite betrifft, so weist die Modern Avenue mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,28% auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich hat die Modern Avenue in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,23 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -16,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Rendite von -8,4 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.