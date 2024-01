Modern Avenue Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Modern Avenue hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -31,49 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Modern Avenue um 38,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Modern Avenue derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Modern Avenue in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Kommunikation in Social Media.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Modern Avenue-Aktie liegt bei 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.