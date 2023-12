Modern Avenue Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung unter den Anlegern von Modern Avenue ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Dies ergibt sich aus einer Analyse der Meinungen und Äußerungen in den genannten Foren.

Der Aktienkurs von Modern Avenue hat im letzten Jahr eine Rendite von -31,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance 39,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite mit -34,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Trendfolgeindikatoren ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hindeuten. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wobei die Abweichungen von den Schlusskursen deutlich sind.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Modern Avenue bei einem Wert von 151. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche zeigt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Bewertungsfaktoren eine eher negative Sicht auf die Aktie von Modern Avenue, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Aktienkurs und auch aus technischer und fundamentalen Sicht.