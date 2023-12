Modern Avenue Aktie: Aus, Aus, Aus!

Während der letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Modern Avenue in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Diskussion über das Unternehmen. Aus diesem Grund hat die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie abgegeben. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Modern Avenue wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat die Modern Avenue-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau. Dies liegt 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 2,17). Aufgrund dessen hat die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik vergeben. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Modern Avenue bei 1,86 CNH liegt, was einer Entfernung von -12,68 Prozent vom GD200 (2,13 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 1,97 CNH auf. Der Abstand von -5,58 Prozent zum GD50 führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Modern Avenue-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Modern Avenue wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Ansicht, dass die Aktie von Modern Avenue in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.