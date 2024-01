Modelon AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Reliability":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Modelon ist neutral, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien. Dies ergab eine Bewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Modelon liegt bei 62,16, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der kurzfristige und der längerfristige gleitende Durchschnitt der Aktie negativ bewertet werden. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Weder eine Veränderung im Stimmungsbild noch in der Stärke der Diskussion konnten festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Modelon in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf den harten und weichen Faktoren, die die Aktienkurse beeinflussen.